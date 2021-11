Kapazität erschöpft : Großer Andrang bei Impfaktion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Schon kurz vor dem Start warteten rund 1000 Menschen an der Impfstelle im ehemaligen Impfzentrum Nordpark in Mönchengladbach. Damit waren die Kapazitäten für den Tag erschöpft.

Bei einer Impfaktion im Nordpark in Mönchengladbach war der Andrang am Samstag so groß, dass die Stadt schon am Vormittag an die Bürger appellierte, sich nicht mehr auf den Weg zur Impfstelle zu machen. „Wer jetzt noch nicht an der Impfstelle steht, soll zu Hause bleiben. Mehr Menschen können heute nicht im Nordpark geimpft werden“, teilte die Stadt mit.