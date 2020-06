Abitur in Mönchengladbach : Huma-Schüler bekommen Abi-Zeugnisse im Sparkassenpark

Mönchengladbach Mehr Abstand geht nicht bei einer Entlassfeier: Das Stiftische Humanistische Gymnasium verteilte die Zeugnisse an 83 Abiturienten im leeren Stadion. Eine stimmungsvolle Feier wurde es trotzdem.

„Das geht in die Historie des Huma ein“, versicherte Schulleiter Thomas Hollkott den Abiturienten und ihren Familien. Es war eine gelungene Premiere, für das Stiftische Humanistische Gymnasium ebenso wie für Michael Hilgers, Geschäftsführer des Sparkassenparks: Am Freitagabend wurden 83 Abiturienten an diesem ungewöhnlichen Ort in einer stimmungsvollen und würdigen Feier und unter einem immer dunkler werdenden Himmel die Abitur-Zeugnisse übergeben.