Politik in Mönchengladbach trotz Corona : 23 Minuten Normalität

Mönchengladbach Die Sitzung des Hauptausschusses im Haus Erholung wurde eine Runde ohne Diskussion, obwohl Teilnehmer und Themen das hergaben.

So beschließt der Ausschuss in Vertretung des Stadtrates einstimmig, dass Kämmerer Michael Heck knapp 3,7 Millionen Euro Zuschuss an den Landschaftsverband Rheinland zurückzahlen darf, den die Stadt von diesem für den Kita-Ausbau bekommen hatte. Weil weniger Plätze als geplant 2019 gebaut wurden, fließt das Geld zurück. So wird bei einer Gegenstimme ein buchhalterischer Planungsfehler für den Öffentlichkeitsanteil Straßen in Höhe von 2,2 Millionen Euro korrigiert. Einstimmig beschließt der Ausschuss, dass außerplanmäßig mehr als neun Millionen Euro für die Altlasten-Bodensanierung bereitgestellt werden müssen. Und ebenfalls ohne Gegenstimme entscheiden die Politiker, dass an den Grundschulen Hermann Gmeiner, Untereicken und Hardt jeweils 25 weitere Betreuungsplätze im offenen Ganztag eingerichtet werden sollen. Als es dann zum Schluss um eine zwölfseitige Stellungnahme der Stadt dazu geht, wie die 15 Milliarden Euro an Strukturwandel-Fördermitteln für das Rheinische Revier verteilt werden sollen, da wären Schultz und Sasserath unter normalen Bedingungen sicherlich zur Hochform aufgelaufen. So verkündet Sasserath aber nur knapp: „Wir werden das so nicht mittragen, weil diese Stellungnahme nicht das Ziel festlegt, dass Mönchengladbach bis 2038 CO2-frei werden soll. Das bleibt der Entwurf schuldig.“ Und Torben Schultz kritisiert: „Wir erkennen darin viele gute Dinge, aber der sechsstreifige Ausbau der A 61 ist nicht zukunftsweisend. So müssen wir das auch ablehnen.“ CDU-Fraktionschef Hans-Peter Schlegelmilch und sein SPD-Pendant Felix Heinrichs betonen, dieses Papier sei die Grundlage für weitere Entscheidungen und „dass wir überhaupt Mittel für Mönchengladbach abrufen können“, wie Heinrichs sagt. Mit den Stimmen der Groko wird das Papier beschlossen.