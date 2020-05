Umfragen in Mönchengladbach : Handel fürchtet Umsatzeinbrüche

Mönchengladbach Die Kunden kaufen laut IHK und Handelsverband wieder ein, aber zurückhaltender. Die meisten Geschäfte würden eine erneute Schließung nicht überleben, glaubt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.

Die Gladbacher shoppen wieder, wenn auch etwas zurückhaltender: Diese Erkenntnis haben die Einzelhändler nach einer Woche Ladenöffnungen gewonnen. In den Geschäften der Stadt waren die Kundenfrequenzen allerdings eher zurückhaltend, wie eine Umfrage des Einzelhandelsverbands ergab. Demnach waren je nach Branche zwischen 25 bis maximal 45 Prozent der Kunden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in den Geschäften unterwegs.

In einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein von vergangener Woche bewerteten 27 Prozent der Einzelhändler die Geschäfte in der Woche nach dem Lockdown als „gut“ oder „sehr gut“, weitere 30 Prozent als „zufriedenstellend“, 23 Prozent als „weniger zufriedenstellend“ und jeder Fünfte als „schlecht“. Das teilte die IHK mit. „Wir sind froh, dass der Einzelhandel wieder Kunden empfangen kann, doch der jetzige Zustand darf kein Dauerzustand werden“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Er erneuerte seine Forderung nach anlasslosen Sonntagsöffnungen für die Händler. Die Möglichkeit, sonntags verkaufen zu dürfen auch ohne Veranstaltung, wie es Pflicht ist, könne helfen: „Auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt, sollten Einzelhändler die Möglichkeit haben, ohne Anlass sonntags ihr Geschäft öffnen zu dürfen“, betont Steinmetz. Jan Kaiser, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands, wünscht sich ebenso Sonderöffnungsmöglichkeiten sowie einfachere Beantragungs- und Genehmigungsverfahren für verkaufsoffe Sonntage.

Die Geschäftsleute, so Kaiser, hätten die Hygienevorschriften gut eingehalten und Schutzmaßnahmen umgesetzt. Rund 80 Prozent der vom Handelsverband befragten Händler stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung, und rund 47 Prozent geben Mund-Nasenschutz aus. Hinzu kommen Maßnahmen für die Mitarbeiter, wie Schutzwände an den Kassen, kontaktlose Bezahlmöglichkeiten und die Bereitstellung von Hygienemitteln. In nicht einmal drei Prozent der Geschäfte sei es zu Verstößen gegen das Abstandsgebot gekommen. Auch laut IHK hätten Kunden bisher nur in Einzelfällen mit Unverständnis auf die Maßnahmen reagiert und die Regelungen missachtet.