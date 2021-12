Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 19. Dezember 2021) : Gesundheitsamt meldet zwei weitere Corona-Todesfälle

In Mönchengladbach ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Wochenende gestiegen. Foto: dpa/Robert Michael

Mönchengladbach Zwei an Covid-19 erkrankte Patienten sind den Angaben zufolge in Krankenhäusern gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 268. Auch die Zahl der Neuinfizierten hat einen Sprung nach oben gemacht.

Die Corona-Situation in Mönchengladbach bleibt angespannt: Am Wochenende (18./ 19. Dezember) hat das städtische Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Demnach starben eine Patientin (Jahrgang 1931) und ein Patient (Jahrgang 1934) im Krankenhaus. Seit Beginn der Pandemie sind damit 268 Personen an oder mit dem neuartigen Coronavirus gestorben.

Am Wochenende sind 249 neue Infektionen gemeldet worden. Am Freitag waren es nur 64 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner laut Robert-Koch-Institut, RKI) steigt damit auf 164,8 (Stand Sonntag 9.15 Uhr).

Allerdings weist die Stadt darauf hin, dass es aktuell durch die „dynamische Fallzahlentwicklung zu einem Übermittlungsverzug an das RKI und eine damit verbundene Unterschätzung“ der Sieben-Tage-Inzidenz kommen kann. Aktuell sind den Angaben zufolge 1008 Menschen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Am Freitag (17. Dezember) war in Mönchengladbach der erste Fall der Omikron-Variante bekannt geworden.

Die Mönchengladbacher Krankenhäuser behandeln laut Divi-Intensivregister aktuell (Stand Sonntag 12 Uhr) 20 Covid-19 Fälle intensivmedizinisch, davon werden elf Erkrankte invasiv beatmet. Damit beträgt der Anteil der Covid-19-Patienten an der Anzahl der Intensivbetten 25 Prozent. Acht der 80 Intensivbetten sind noch frei. Am vergangenen Freitag (17. Dezember) befanden sich 21 Corona-Patienten in Mönchengladbach in intensivmedizinischer Behandlung. 14 davon wurden invasiv beatmet. Im Vergleich zum Vortag blieb diese Zahl unverändert.