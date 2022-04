Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 13. April 2022) : Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut RKI bei 1876. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Diese Woche hat die Stadt insgesamt vier Corona-Tote gemeldet. Derweil sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei Mönchengladbacher sind nach einer Corona-Infektion gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 13. April. Demnach sind eine Patientin (Jahrgang 1966) und ein Patient (Jahrgang 1960) im Krankenhaus gestorben. Damit steigt die Zahl der in Mönchengladbach registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf 325 Menschen – vier davon wurden in dieser Woche ingesamt gemeldet.

Weiter teilt die Stadt am Mittwoch mit, dass seit der Angaben vom Vortag 218 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher steigt damit auf 2822 (Vortag: 2716).

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt indes weiter ab. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt diese am Mittwoch für Mönchengladbach mit 722,5 (Vortag: 799,1) an. Der landesweite Durchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 944,9 (Vortag: 970,2) und der Bundesdurchschnitt bei 1044,7 (Vortag: 1087,2). In NRW hat Mönchengladbach nun die sechstniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz. Duisburg weist mit 549,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche den niedrigsten und der Landkreis Coesfeld mit 1775,6 den höchsten Wert im Land auf.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 13. April, 11.18 Uhr) sechs Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt – weniger als noch am Vortag (zehn). Zwei der auf den hiesigen Intensivstationen liegenden Covid-Patienten werden invasiv beatmet. 13 der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht 15,9 Prozent. Landesweit sind 12,8 Prozent der Gesamtkapazität (664 von 5176 Intensivbetten) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 7,6 an. Am Vortag wurde der Wert mit 7,43 beziffert, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 8,94 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt den Angaben zufolge bei 6,49 (Vortag: 6,36 gemeldet und auf 7,63 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 58.080 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 54.933 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös.

(capf)