Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 27. Februar 2022) : Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Mönchengladbach Ein Patient (Jahrgang 1973) und eine Patientin (Jahrgang 1939) sind nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus gestorben. Die Zahlen zur aktuellen Lage im Überblick.

Zwei Mönchengladbacher sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Sonntag, 27. Februar. Den Angaben nach handelt es sich bei den zwei Toten um einen Patienten des Geburtsjahrgangs 1973 und eine Patientin des Jahrgangs 1939. Beide seien im Krankenhaus gestorben. Zu möglichen Vorerkrankungen macht die Stadt in der Meldung keine Angaben.

Seit Beginn der Pandemie sind nunmehr 293 Mönchengladbacher mit oder an Corona gestorben – und nur fünf davon waren laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) jünger als 50 Jahre alt (drei Männer und zwei Frauen). Der jüngste Todesfall in der Statistik geht auf eine 35-Jährige zurück, die nach einer Covid-Erkrankung gestorben ist. Wie später bekannt wurde, erlag sie aber nicht der Infektion, sondern ihren schweren Vorerkrankungen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Mönchengladbach Kostenpflichtiger Inhalt seit Pandemiebeginn steigt am Sonntag auf 40.606. Davon gelten die Betroffenen in 38.540 Fällen als nicht mehr infektiös. 1773 Mönchengladbacher sind nach Angaben der Stadt akut infiziert. Das Gesundheitsamt hat in den vergangenen zwei Tagen 871 Neuinfektionen registriert. Vergangenes Wochenende lag die Zahl mit 524 deutlich niedriger.