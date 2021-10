Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 12. Oktober 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 186 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet wenig Neuinfektionen. Damit sinkt auch der Sieben-Tage-Wert weiter. Ein Überblick über die aktuellen Zahlen.

Nur sechs Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstagmorgen, 12. Oktober 2021 (Stand: 10 Uhr). Damit sind derzeit 408 Personen in Mönchengladbach nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag waren es 406 Personen. Die Quarantäne-Fälle sind seit dem Vortag unverändert: 535 Personen befinden sich in Isolation.