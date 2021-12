Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 17. Dezember 2021) : Noch ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Stadt hat jeweils am Dienstag (vier Stück), am Donnerstag (einer) und am Freitag (einer) Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bekanntgegeben. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Mönchengladbach Die Stadt meldet den sechsten Todesfall im Zusammenhang mit Corona innerhalb dieser Woche. Die Lage auf den Intensivstationen ist unverändert. Die Zahlen im Überblick.

Eine mit Corona infizierte Mönchengladbacherin (Jahrgang 1968) ist im Krankenhaus gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 17. Dezember. Es ist der 266. gemeldete Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 seit Pandemiebeginn – und der sechste innerhalb einer Woche. Bereits am Dienstag hatte das Gesundheitsamt vier und am Donnerstag einen Todesfall gemeldet.

Von Donnerstag auf Freitag (Stand: 9 Uhr) sind nach Angaben des Gesundheitsamtes 64 neue Corona-Fälle nachgewiesen worden. Die Zahl der aktuell Infizierten sank gleichwohl auf 1008 (Vortag: 1099).

Wie auch am Vortag kann die Stadt nach eigenen Angaben nicht mitteilen, wie viele Mönchengladbacher derzeit in Quarantäne sind. Grund sei weiterhin eine technische Störung, teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach aktuell mit 134 an (Vortag: 139,8). Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass es „durch die dynamische Fallzahlentwicklung zu einem Übermittlungsverzug an das RKI und eine damit verbundene Unterschätzung der Sieben-Tage-Inzidenz kommen“ könne. Das Gesundheitsamt hatte in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 715 Neuinfektionen innerhalb einer Woche gemeldet. Das RKI gibt aber nur 348 an.

Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 331,8. Der landesweite Durchschnitt weist das RKI mit 250,4 aus.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Freitag, 17. Dezember, 11.15 Uhr) befinden sich gerade 21 Corona-Patienten in Mönchengladbach in intensivmedizinischer Behandlung. 14 davon werden invasiv beatmet. Beide Werte sind seit dem Vortag unverändert. Die laut Divi insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in Mönchengladbach sind zu einem Viertel (25,61 Prozent) mit Covid-19-Patienten belegt. Acht Betten sind aktuell frei.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI mit 3,78 an. Der bundesweite Schnitt liegt demnach bei 5,1. Die Werte werden in der Regel in den kommenden Tagen durch Nachmeldungen nochmal aktualisiert – zuletzt wurden die Werte dabei immer nach oben korrigiert.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach insgesamt 18.539 Corona-Fälle nachgewiesen worden. 17.265 Personen gelten als nicht mehr infektiös.

