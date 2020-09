Corona in Mönchengladbach : Gesundheitsamt meldet sieben neue Corona-Infizierte

Corona in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten ist in Mönchengladbach leicht gesunken – und das trotz einiger neuer Fälle.

Am Freitagmorgen sind nach Angaben des städtischen Gesundheitsamtes 51 Menschen in der Stadt nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das sind zwei weniger als noch am Donnerstag.