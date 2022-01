Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 3. Januar 2022) : Wenig Neuinfektionen und leicht steigende Inzidenz

Laut Robert-Koch-Institut sind in Mönchengladbach 413 Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher sinkt. Auf den Intensivstationen belegen Covid-Patienten nur noch ein Neuntel der Betten. Die Werte im Überblick.

15 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Montag, 3. Januar 2022 (Stand: 11.30 Uhr) gemeldet. Das sind so wenige wie zuletzt vor einer Woche. Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher sinkt derweil weiter – auf 736 nachweislich mit Corona infizierte Bürger am Montag. Am Sonntag (2. Januar) wurden noch 742 und am Freitag (31. Dezember) 799 Infizierte gezählt. Die Zahl der Omikron-Fälle in der Stadt beziffert das Gesundheitsamt auf 86 (Vortag: 83).