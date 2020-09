Corona in Mönchengladbach (Freitag, 4. September) : Drei Corona-Neuinfektionen und drei Genesene

Corona in Mönchengladbach (Freitag, 4. September)

Drei neue Infektionen gibt es in Mönchengladbach. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten lautet am Freitagmorgen unverändert gegenüber dem Vortrag 56. Es gab genauso viele Neuinfektionen wie Genesungen.

Im Vergleich zum Donnerstag hat sich die Lage in einem Punkt entspannt: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage betrug am Freitagmorgen nur noch 6,9 – am Donnerstag hatte die Stadt noch einen Wert von 10,3 gemeldet.