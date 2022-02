Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 2. Februar 2022) : Gesundheitsamt meldet 860 Neuinfektionen

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt den zweiten Tag in Folge rapide an – und liegt wieder über der 800er Marke. Die aktuellen Entwicklungen und Zahlen für Mönchengladbach im Überblick.

Neuer Tag, neue Rekorde. Die Corona-Lage in Mönchengladbach entwickelt sich dynamisch, die Zahlen kennen gerade nur eine Richtung: nach oben. Noch nie war die tagesaktuell gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz so hoch, noch nie waren so viele Mönchengladbacher akut infiziert und noch nie wurden so viele Fälle für einen Wochentag gemeldet. Das alles geht aus einer Meldung des städtischen Gesundheitsamtes von Mittwoch, 2. Februar (Stand: 10.30 Uhr), hervor.