Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 1. Februar 2022) : Mehr als 700 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz steigt sprunghaft

Das Robert-Koch-Institut weist die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach am Dienstag mit 1962 aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach So viele neue Fälle innerhalb eines Tages hat die Stadt nie zuvor gemeldet. Welche Auswirkungen das auf die Infiziertenzahl und die Wochen-Inzidenz hat. Ein Überblick.

Die Corona-Zahlen steigen. Bundesweit. In Mönchengladbach ist jetzt ein neuer Rekord zu verzeichnen: Am Dienstag, 1. Februar, meldete die Stadt mehr Neuinfektionen als je zuvor – 737 Stück. Am Vortag waren noch 465 und am gleichen Tag in der Vorwoche 401 neue Fälle übermittelt worden.

Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher klettert damit auf 3346 (Vortag: 3118). Auch das ist ein Wert, der in dieser Höhe seit Pandemiebeginn nicht in der Vitusstadt verzeichnet wurde.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt durch die vielen Neuinfektionen sprunghaft an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist den Wert für Mönchengladbach am Dienstag mit 755,6 aus. Am Vortag lag dieser mit 617,3 deutlich tiefer. Gleichwohl hat Mönchengladbach im überregionalen Vergleich noch eine relativ niedrige Sieben-Tage-Inzidenz. Der bundesweite Durchschnitt liegt den Angaben nach bei 1206,2 und der Landesschnitt bei 1272,1. Nur sechs Städte oder Landkreise in NRW haben eine niedrigere Inzidenz als Mönchengladbach. Am anderen Ende des Spektrums ist Remscheid der Spitzenreiter: Das RKI weist für die Stadt eine Inzidenz von 2718,0 aus.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Dienstag, 1. Februar 2022, 14.15 Uhr) werden aktuell 14 Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Sechs davon werden invasiv beatmet. Von den laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Stadt (für Erwachsene) sind noch zehn frei (12,2 Prozent). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 12,9 Prozent freier Intensivbetten.

Die Hospitalisierungsrate für NRW weist das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 4,45 aus. Am Vortag wurde ein Wert von 4,16 gemeldet, der nachträglich auf 5,13 korrigiert wurde. Der bundesweite Durchschnitt liegt laut RKI bei 4,59 (Vortag: 4,64 gemeldet und durch Nachmeldungen auf 5,37 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind insgesamt 28.194 Corona-Fälle in Mönchengladbach bestätigt worden. In 24.561 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 287 Personen sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)