Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 24. Februar 2022) : Stadt meldet 370 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut RKI bei 648,1. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Es gibt mehr neue Corona-Fälle als an den Vortagen, aber weniger als in der vergangenen Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt weiter die niedrigste in NRW. Die Werte im Überblick.

2735 Mönchengladbacher sind laut Stadt aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das geht aus einer Meldung von Donnerstag, 24. Februar, hervor. Am Vortag wurde die Zahl der Infizierten mit 2448 (Differenz von 287) beziffert.

370 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. Die Zahl ist nicht deckungsgleich mit der Differenz der akut Infizierten, weil manche Erkrankte nun als genesen gelten.

Die Zahl der neuen Corona-Fälle am Donnerstag ist höher als an den Vortagen (351 gemeldete Fälle am Mittwoch, 162 am Dienstag und 169 am Montag). In der Vorwoche aber waren die Werte deutlich höher mit mindestens 369 (am Dienstag) und bis zu 798 (am Donnerstag) registrierten Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit bei 648,1 (Vortag: 645,1). Damit weist die Vitusstadt weiterhin den niedrigsten Wert in NRW auf. Der Landesschnitt liegt den Angaben nach bei 1130,3 und der Bundesschnitt bei 1265,0.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 24. Februar, 12.15 Uhr) elf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Sieben davon werden invasiv beatmet. Elf der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Stadt sind frei. Das entspricht 13,4 Prozent der Gesamtkapazität. In NRW sind 675 der 5333 Betten nicht belegt (also 12,6 Prozent).

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 6,56 an. Am Vortag wurde der Wert mit 6,94 beziffert und nachträglich auf 7,79 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt den Angaben nach aktuell bei 6,27 (Vortag: 6,34 gemeldet und auf 7,3 aktualisiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 39.330 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. Davon gelten 36.304 als nicht mehr infektiös. 291 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

