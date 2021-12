Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 13. Dezember 2021) : Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Zahl der aktuell nachweislich mit Corona infizierten Mönchengladbacher ist geringer als noch vor einer Woche. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Der Patient ist den Angaben nach im Krankenhaus gestorben. Weiterhin liegen viele Corona-Patienten auf den Intensivsationen. Die wichtigsten Zahlen im Überblick.

265 Mönchengladbacher sind seit Pandemiebeginn mit oder an Covid-19 gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 16. Dezember (Stand: 11 Uhr) und berichtet von dem jüngsten Todesfall: Ein Patient (Jahrgang 1961) ist den Angaben nach im Krankenhaus gestorben. Dazu, ob Vorerkrankungen vorlagen, wird keine Info gegeben.

Ferner meldet das Gesundheitsamt am Donnertag 180 neue Corona-Fälle seit dem Vortag. Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Mönchengladbacher auf 1099 (Vortag: 1080). Das sind weniger als noch in der Vorwoche. Am Donnerstag, 9. Dezember, lag der Wert bei 1188.

Die Zahl der Quarantäne-Fälle kann die Stadt derzeit nach eigenen Angaben nicht ermitteln. Als Grund wird eine technische Störung angegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach weist das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 139,8 aus. Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass es „durch die dynamische Fallzahlentwicklung zu einem Übermittlungsverzug an das RKI und eine damit verbundene Unterschätzung der Sieben-Tage-Inzidenz kommen“ kann. Kostenpflichtiger Inhalt Auf Anfrage unserer Redaktion hatte ein Stadtsprecher jüngst von einer hohen Belastung (auch wegen möglicher Omikron-Fälle) und Personalausfällen im Gesundheitsamt gesprochen – und dies mit als Grund für den Übermittlungsverzug angegeben. Die Bundesinzidenz liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 340,1 und der Schnitt in NRW bei 250,4.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Donnerstag, 16. Dezember, 13.15 Uhr) befinden sich derzeit 21 Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern in intensivmedizinischer Behandlung. 14 davon werden invasiv beatmet. Das Divi gibt für Mönchengladbach 80 Intensivbetten an, von denen acht frei sind. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt damit bei 26,25 Prozent. Am Vortag wurden noch 19 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt – und ebenfalls 14 invasiv beatmet.

Das RKI gibt die Hospitalisierungsrate für Deutschland aktuell mit 5,17 an. In NRW liegt der Wert bei 3,97. Anzumerken ist dabei aber, dass der Wert in der Regel durch Nachmeldungen nach oben korrigiert wird.