Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 6. Januar 2022) : Gesundheitsamt meldet 134 Neuinfektionen

Laut RKI sind in den vergangenen sieben Tagen in Mönchengladbach 459 Corona-Fälle identifiziert worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach So viele neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages sind zuletzt Mitte Dezember gemeldet worden. Die wichtigsten Zahlen zur Entwicklung der Pandemie in der Stadt im Überblick.

780 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 6. Januar 2022 (Stand: 10 Uhr). Am Vortag waren noch 749 Bürger akut infiziert.

Von Mittwoch auf Donnerstag hat das Gesundheitsamt den Angaben nach 134 Neuinfektionen verzeichnet. Das sind mehr als an den Vortagen (88 am Mittwoch, 45 am Dienstag und 15 am Montag). Vor drei Wochen wurden zuletzt so viele Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet: Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, meldete das Amt 180 Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach weist das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 176,8 (Vortag: 158,7) aus. Damit liegt der Wert weiterhin unter dem Landes- (262,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) und dem Bundesschnitt (285,9). Die höchste Inzidenz in NRW hat die Landeshauptstadt: Für Düsseldorf weist das RKI einen Wert von 451,6 aus. Bielefeld hält mit 133,1 die niedrigste Inzidenz im Bundesland.

Die Zahl der Quarantäne-Fälle in Mönchengladbach weist die Stadt weiterhin nicht aus. Ein Stadtsprecher gibt auf Anfrage an, dass man hoffe, die Werte in den nächsten Tagen wieder angeben zu können. Laut Stadt können die Daten nach einem Update der Software „Sormas“ nicht ausgelesen werden. Das Gesundheitsamt rechnet aber den Angaben nach aktuell mit einem Faktor von 1,5 auf die Zahl der akut Infizierten, um die Quarantäne-Zahl abzuschätzen. Am Donnerstag geht das Gesundheitsamt also von etwa 1170 Mönchengladbachern aus, die sich in angeordneter Isolation befinden.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 6. Januar, 13.15 Uhr) zehn Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Davon werden sieben invasiv beatmet. Das entspricht den Zahlen vom Vortag (zur ähnlichen Uhrzeit). Zwölf der laut Divi insgesamt 80 Intensivbetten (für Erwachsene) in der Stadt sind frei.

Das RKI gibt die Hospitalisierungsrate für NRW am Donnerstag mit 2,6 an. Am Vortag wurde ein Wert von 2,58 gemeldet, der nachträglich auf 3,23 korrigiert wurde. Für den Bund liegt der Wert aktuell bei 3,26 (Vortag: 3,2 gemeldet und auf 3,86 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind 19.959 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. 18.901 Personen gelten als nicht mehr ansteckend. Kostenpflichtiger Inhalt 278 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

(capf)