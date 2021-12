Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 31. Dezember 2021) : Gesundheitsamt verzeichnet 108 Neuinfektionen

Mönchengladbach Erstmals seit zehn Tagen steigt die Zahl der akut Inifzierten wieder an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 135,6. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

799 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet die Stadt am Freitagmorgen, 31. Dezember 2021 (Stand: 9.15 Uhr). Demnach hat das Gesundheitsamt seit dem Vortag 108 Neuinfektionen verzeichnet – so viele wie zuletzt vor Weihnachten (131 neue Fälle am 20. Dezember). Ferner steigt damit erstmals seit zehn Tagen wieder die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher (von 783 am Donnerstag auf 799 am Freitag).