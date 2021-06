Corona in Mönchengladbach : Ab Freitag keine generelle Maskenpflicht in der Innenstadt

Ab Freitag keine generelle Maskenpflicht in der Innenstadt

Corona in Mönchengladbach

Die vor Monaten verhängte Maskenpflicht auf den Straßen der Innenstädte von Rheydt und Gladbach fällt am Freitag. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Für Gastronomie, Sport, Veranstaltungen gibt es ab Freitag, 11. Juni, in der Stadt weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Wir erklären, welche.

Beim Bummel durch die Innenstädte von Gladbach und Rheydt muss ab Freitag, 11. Juni, nicht mehr grundsätzlich eine Schutzmaske getragen werden. Die Stadt hebt dann ihre seit Monaten geltende Allgemeinverfügung auf, nach der in bestimmten Straßenzügen der Innenstädte Maskenpflicht herrscht. Das heißt aber nicht, dass gänzlich und in allen Situationen auf die Maske verzichtet werden darf. Hier die wichtigsten Regeln und Lockerungen, die ab 11. Juni gelten, weil Mönchengladbach dank stabiler Inzidenz unter 35 in die Inzidenzstufe eins rutscht: