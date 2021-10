Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Montag, 4. Oktober 2021) : Weniger Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 229 Corona-Fälle bestätigt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Mönchengladbach hat weiterhin die vierthöchste Inzidenz im Land. Aber die Stadt meldet wenig Neuinfektionen. Auch die Lage auf den Intensivstationen entwickelt sich positiv.

419 Personen sind in Mönchengladbach aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen, 4. Oktober 2021 (Stand: 9 Uhr). Seit dem Vortag sind lediglich acht Neuinfektionen gemeldet worden. Am Wochenende waren es 85 positive Befunde. Die Zahl der Personen in Quarantäne steigt leicht – von 509 am Sonntag auf 517 am Montag.