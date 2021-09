Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Freitag, 24. September) : Weiterhin fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 168 Corona-Fälle bestätigt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Die Corona-Zahlen in Mönchengladbach sinken. Gleiches gilt für Bund und Länder. Die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten in Gladbach bleibt derweil unverändert.

Die vierte Welle ist weiter im Abwärtstrend. Das ist die gute Nachricht der aktuellen Entwicklung der Pandemie. Wie das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 24. September (Stand: 9 Uhr), meldet, sind in Mönchengladbach 467 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag waren es noch 498 Menschen. Zwar sind 14 Neuinfektionen gemeldet worden, deutlich mehr Menschen (45 Personen, um genau zu sein) wechselten vom Status „infiziert“ zu „genesen“. Auch gibt es weniger Quarantäne-Fälle in der Stadt. Am Freitag sind es 666 (Vortag: 738; vor einer Woche: 920).