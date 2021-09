Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Montag, 20. September) : Fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 201 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Corona-Zahlen in der Stadt sinken weiter. Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung bleibt trotzdem konstant.

492 Personen sind in Mönchengladbach derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen (Stand: 9 Uhr) mit. Seit dem Vortag sind lediglich zwei Neuinfektionen gemeldet worden. In Quarantäne befinden sich nach Angaben der Stadt aktuell 884 Menschen (Vortag: 907 Personen).

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf einen Wert von 77,4 (Vortag: 78,2). Der Landesschnitt liegt bei 73, während der bundesweite Durchschnitt derzeit kontinuierlich ansteigt und mittlerweile bei 71 liegt. Zum Vergleich: Am 20. August, also genau vor einem Monat, wies Deutschland eine Inzidenz von 49 auf. In Mönchengladbach ist der Wert in diesem Monat auf fast 200 gestiegen (am 27. August 2021) und sinkt seither immer weiter. Seit fünf Tagen liegt die Inzidenz in der Stadt unter der 100er-Marke.

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation ist derweil in diesem Monat wieder gestiegen. Laut Divi-Intensivregister befinden sich aktuell (Stand: Montag, 11 Uhr) fünf infizierte Personen in intensivmedizinischer Behandlung in hiesigen Kliniken. Zwei Personen müssen invasiv beatmet werden. Am Wochenende lagen noch sieben Corona-Patienten auf der Intensivstation, vor einer Woche waren es vier Personen.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach insgesamt 13.275 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. 12.546 Personen gelten als nicht mehr infektiös, 237 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Der jüngste Todesfall liegt fünf Tage zurück.

(RP)