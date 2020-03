Corona-Krise in Mönchengladbach : Große Existenzangst in der Gladbacher Wirtschaft

Große Existenzangst in der Gladbacher Wirtschaft

Corona-Krise in Mönchengladbach

Mönchengladbach Fast 90 Prozent aller Unternehmen sind von der Krise betroffen, jedes achte hat so große Zahlungsschwierigkeiten, dass die Insolvenz droht. Das geht aus einer Blitzumfrage der IHK Mittlerer Niederrhein hervor.

Das Coronavirus hat große Teile der Wirtschaft in der Region lahmgelegt. Das geht aus einer neuerlichen Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hervor, die die Kammer am Mittwoch vorlegte. „Fast 90 Prozent der befragten Unternehmer spüren die negativen Auswirken des Corona-Virus auf ihre Geschäfte,“ sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Vor drei Wochen, bei der jüngsten IHK-Blitzumfrage, waren es nur gut 50 Prozent der befragten Unternehmen gewesen.

70 Prozent der Unternehmer erwarten Rückgänge von mehr als zehn Prozent. Noch vor drei Wochen haben nur rund 22 Prozent der Unternehmer Umsatzrückgänge in dieser Größenordnung erwartet. „Wir sehen die Auswirkungen über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg“, sagt Steinmetz. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie führen zu einer tiefen Wirtschaftskrise in Deutschland und auch in unserer Region.“