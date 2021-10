Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (10. Oktober 2021) : Wieder etliche Neuinfektionen

Mönchengladbach Übers Wochenende sind dem Gesundheitsamt der Stadt wieder mehrere Dutzend Fälle von Ansteckung mit dem Coronavirus bekannt geworden. Für ähnlich viele Mönchengladbacher endete die Quarantäne.

(RP) 48 Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Freitag hat das Gesundheitsamt der Stadt am Sonntag gemeldet. Gleichwohl sank die Inzidenz in Mönchengladbach auf 71,6. (Freitag: 85,5). Damit lag die Stadt immer noch erheblich über dem Durchschnitt in NRW. Den bezifferte das Landeszentrum Gesundheit am Sonntag mit 52,1.