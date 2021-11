Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 2. November 2021) : Elf Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 311 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in der Stadt steigt an. Mit wenig gemeldeten Neuinfektionen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz derweil langsam.

Deutschlandweit befinden sich immer mehr Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Das geht aus den Daten des Divi-Intensivregisters hervor. Zum 1. November lagen den Angaben nach insgesamt 2052 Corona-Patienten in Deutschland auf der Intensivstation, am 1. Oktober waren es noch 1344. Auch in Mönchengladbach ist jetzt ein höherer Wert zu verzeichnen. Wurden über das Wochenende noch acht Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, sind es am Dienstag (Stand: 12.15 Uhr) elf Patienten. Somit sind 13,1 Prozent der Intensivbetten in der Stadt mit Corona-Fällen belegt. Fünf Personen werden invasiv beatmet. Neun der 84 Intensivbetten sind frei.