Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 2. Februar) : Eine Neuinfektion und ein weiterer Toter

Lediglich eine Neuinfektion verzeichnete das Gesundheitsamt am Dienstag. Foto: dpa/Christian Beutler

Mönchengladbach Lediglich einen neuen positiven Corona-Nachweis meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 2. Februar. Ein weiterer Infizierter aus Mönchengladbach ist jedoch gestorben.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Dienstag einen weiteren Todesfall bestätigt: Ein Mann (Jahrgang 1946) verstarb mit Vorerkrankungen, teilt die Stadt mit. Seit Beginn der Pandemie verstarben 169 Menschen mit und an Covid-19 in Mönchengladbach.