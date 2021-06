Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 27. Juni 2021) : Eine Neuinfektion, Inzidenz tendiert gegen Null

Am Sonntag vermeldet das Gesundheitsamt eine Neuinfektion in Mönchengladbach. Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Die Neuinfektionen in Mönchengladbach bleiben auf einem niedrigen Niveau: Vom Wochenende (26./ 27. Juni) meldet das Gesundheitsamt am Sonntagmorgen lediglich einen neuen Nachweis auf das Coronavirus. Die Inzidenz ist so niedrig wie seit fast einem Jahr nicht mehr.

Am Sonntag (Stand: 10 Uhr) verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt für das Wochenende eine Neuinfektion mit dem neuartigen Coronavirus in Mönchengladbach. Demnach sind aktuell noch 46 Menschen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 3,1. Das ist der niedrigste Wert für Mönchengladbach seit dem 4. Juli 2020. Am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 5,7 gelegen. Seit inzwischen bereits fünf Tagen liegt Mönchengladbach unter der Zehner-Marke.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 10.988 (Vortag: 10.987) Personen in Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.710 (Vortag: 10.700) nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 254 (Vortag: 304) Menschen in Quarantäne.

Nach Meldung der Stadt befindet sich derzeit kein Mönchengladbacher Covid-Patient in einem Krankenhaus.