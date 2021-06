Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 28. Juni 2021) : Eine Neuinfektion, Inzidenz stabil

Am Montag gab es eine Neuinfektion mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt vermeldet am Montagmorgen eine Neuinfektion für Mönchengladbach. Die Inzidenz bleibt weiterhin auf einem niederigen Niveau.

Am Montag (Stand: 8 Uhr) verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt eine Neuinfektion mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Damit sind aktuell noch 46 Menschen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.