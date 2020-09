Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 8. September) : Sieben-Tage-Wert sinkt auf 7,6

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mönchengladbacher liegt am Dienstag laut Gesundheitsamt bei 53. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Eine Neuinfektion mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Dienstag, 8. September. Damit sind aktuell 53 Personen akut mit dem Virus infiziert – eine weniger als noch am Vortag.

Seit März wurde das Virus demnach bei 999 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Gesund sind inzwischen wieder 896 Personen, also zwei mehr als noch am Montag.

Die Zahl der Mönchengladbacher in Quarantäne ist wieder leicht gestiegen. Lag sie am Vortag noch bei 324, dürfen am Dienstag 332 Personen ihre Wohnung nicht verlassen. Im Krankenhaus ist weiterhin niemand davon.