Corona in Mönchengladbach (Dienstag, 15. September) : Zahl der Corona-Infizierten sinkt auf 44

Mönchengladbach Es sind wieder weniger Mönchengladbacher akut mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag, 15. September, sinkt die Zahl um zwei auf 44. Auch konnten wieder mehr Bürger aus der Quarantäne entlassen werden.

Auch die Zahl der Menschen in Quarantäne sinkt weiter. Waren am Montag noch 328 Personen in häuslicher Isolation, sind es am Dienstag noch 319. Eine davon ist nach wie vor im Krankenhaus. Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 6,1.