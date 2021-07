Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 8. Juli 2021) : Eine Neuinfektion, Inzidenz steigt

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt meldet am Donnerstag einen neuen Nachweis auf das Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter und kratzt an der Fünfermarke.

Nach fünf Neuinfektionen am Vortag meldet das Gesundheitsamt der Stadt am Donnerstag (Stand: 9 Uhr) nur einen neuen Nachweis auf das Coronavirus in Mönchengladbach. Damit sind aktuell noch 17 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.