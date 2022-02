Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 11. Februar 2022) : Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Mönchengladbach Ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Mönchengladbacher ist gestorben. Die Zahl der aktuell Angesteckten ist seit Donnerstag weiter gestiegen.

Laut der Statistik des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG), die am Freitagmorgen noch von 287 Todesfällen in Mönchengladbach ausgeht, waren die jüngsten im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen alle männlich: Ein Todesopfer wird in der Altersgruppe 35 bis 39 Jahre geführt, ein weiteres in der Altersgruppe 40 bis 44. In der Altersgruppe 50 bis 54 waren es neun Fälle; die meisten Todesfälle gab es in der Gruppe der 80- bis 84-Jährigen: 69.