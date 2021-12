Corona-Zahlen aus Mönchengladbach : Ein weiterer Covid-Todesfall laut Robert-Koch-Institut

Auch an Weihnachten meldet die Stadt wieder neue Infektionen mit dem Coronavirus. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach In Mönchengladbach hat es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts den 271. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Der Wert der Sieben-Tage-Tage Inzidenz ist den Daten zufolge zwar gesunken. Doch dies entspricht wahrscheinlich nicht der tatsächlichen Lage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt am Morgen des 25. Dezembers die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Mönchengladbacher mit 271 an. Das ist ein Todesfall mehr als die Stadtverwaltung in ihrem Corona-Statusbericht vom 24. Dezember gemeldet hat. Zu Alter und Geschlecht des oder der Gestorbenen macht das RKI keine Angaben.

Ein aktueller Statusbericht der Stadt lag am Samstag gegen 11.30 Uhr noch nicht vor. Die Stadt veröffentlicht samstags in der Regel keine solchen Reports, sondern fasst die Entwicklung am Wochenende sonntags in einem Bericht für die Öffentlichkeit zusammen.

Für die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI am Samstagmorgen einen im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen relativ niedrigen Wert von 145,2 für Mönchengladbach an. Am Freitag hatte der Wert noch 165,2 betragen. Allerdings weist das Institut darauf hin, dass dieser Wert nicht unbedingt die Wirklichkeit widerspiegeln muss. Während der Feiertage und zum Jahreswechsel sei bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen sei. Die dem Institut vorliegenden Daten könnten daher wohl nur „ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage“ ergeben. Auch die Stadt Mönchengladbach betont seit geraumer Zeit in ihren Berichten: „Aktuell kann es durch die dynamische Fallzahlentwicklung zu einem Übermittlungsverzug an das RKI und eine damit verbundene Unterschätzung der Sieben-Tage-Inzidenz kommen.“

Zu den am Freitag von der Stadt verzeichneten 85 Neuinfektionen sind inzwischen offenbar weitere hinzugekommen. Die Stadt meldete am Freitag, seit Beginn der Pandemie hätten sich bislang insgesamt 19.189 Mönchengladbach mit dem Coronavirus angesteckt. Das RKI gibt diesen Wert am Samstagmorgen mit 19.232 an. Als aktuell infiziert galten am Freitag, 24. Dezember, laut Stadt 993 Mönchengladbacher (Vortag: 987).

Auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser war die Lage laut Divi-Intensivregister am Samstagvormittag ein wenig entspannter als in den Wochen zuvor. Laut Divi wurden Samstag gegen 11 Uhr 13 Covid-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt, davon wurden zehn invasiv beatmet. Zwischen 16. und 20. Dezember waren es täglich 20 oder 21 Patienten gewesen, die auf Intesivstationen in der Stadt behandelt wurden.

(hh)