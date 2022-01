Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 9. Januar 2022) : Ein weiterer Todesfall und extrem viele Neuinfektionen

Mönchengladbach Eine weitere Covid-19-Patientin aus Mönchengladbach ist gestorben. Darüber hinaus meldet die Stadt eine sehr hohe Zahl von neuen Ansteckungen mit dem Virus.

Nach Angaben der Stadt starb die Patientin, Geburtsjahrgang 1935, in einem Krankenhaus. Vorerkrankungen seien bekannt gewesen. Die Frau ist das 279. Todesopfer aus Mönchengladbach im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Freitag sind dem Gesundheitsamt 367 Neuinfektionen unter Mönchengladbachern bekannt geworden – so viele wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Aktuell sind laut Stadt 1220 Personen in Mönchengladbach mit dem Virus infiziert. Seit März 2020 wurde das Virus bei 20.562 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 19.063 Personen nicht mehr infektiös.

Die Omikron-Variante des Virus wurde bisher in Mönchengladbach in 307 Fällen nachgewiesen, davon 202 in den vergangenen sieben Tagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist nach mehreren Tagen mit einer hohen Zahl von Neuinfektionen bis Sonntagmorgen auf 335,8 hochgeschnellt. Am Freitag war sie noch mit 240,3 angegeben worden. Den Durchschnitt in NRW beziffert das Landeszentrum Gesundheit am Sonntagmittag mit 351. Bundesweit beträgt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut 362,7. Aktuell befinden sich 1838 Personen in Quarantäne (Freitag: 1314).