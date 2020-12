Corona in Mönchengladbach (Donnerstag, 31. Dezember) : Wieder mehr Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Am Donnerstag meldete die Stadt wieder etliche Neuinfektionen. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Die Pandemie hat in Mönchengladbach ihr 120. Todesopfer gefordert: Ein Bewohner eines Pflegeheimes ist an Covid-19 gestorben. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter gestiegen.

Bei dem Verstorbenenen handelt es sich nach Angaben der Stadtverwaltung um den Bewohner eines Pflegeheimes. Der Mann, Geburtsjahrgang 1942, litt an Vorererkrankungen und starb in einem Krankenhaus an Covid-19.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen ist wieder gestiegen. Die Stadt meldet 75 neue bestätigte Fälle, am Mittwoch waren es noch 56 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gleichwohl auf aktuell 92,7 gesunken (Vortag: 113,4). Das hat auch damit zu tun, dass nach dem Weihnachtstagen am 28. Dezember eine ungewöhnlich geringe Anzahl von nur vier Neuinfektionen gemeldet worden war. Aktuell sind 1211 Mönchengladbacher infiziert, 31 mehr als noch am Mittwoch.

In Krankenhäusern werden derzeit nach Angaben der Stadt 65 Covid-Patienten aus Mönchengladbach behandelt. Dem Divi-Intensivregister zufolge sind in den vier Akutkrankenhäusern in der Stadt derzeit 25 Covid-Patienten in intensivimedizinischer Behandlung, neun davon werden invasiv beatmet. Von den 85 momentan für erwachsene Patienten verfügbaren Intensivbetten in der Stadt sind aktuell noch neun frei.

(hh)