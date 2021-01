Corona in Mönchengladbach (Sonntag, 3.Januar 2021) : Weiterer Todesfall und wieder mehr Corona-Infektionen

Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben pro 100.000 Eiwnohner (Sieben-Tage-Inzidenz) ist in Mönchengladbach gestiegen. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Die Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage nehmen zu. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 steigt in Mönchengladbach auf 125.

Das Gesundheitsamt der Stadt hat einen weiteren Todesfall eines mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen gemeldet. Demnach starb eine Patientin (Geburtsjahr 1944) in einem Krankenhaus mit Covid-19. Sie lebte den Angaben zufolge nicht in einer Pflegeeinrichtung. Seit Beginn der Pandemie starben somit 125 Menschen an oder mit Covid-19 in Mönchengladbach.

In Krankenhäusern werden derzeit nach Angaben der Stadt 54 Covid-Patienten aus Mönchengladbach behandelt. Dem Divi-Intensivregister zufolge sind in den vier Akutkrankenhäusern in der Stadt derzeit 21 Covid-Patienten in intensivimedizinischer Behandlung, zehn davon werden invasiv beatmet. Von den 85 momentan für erwachsene Patienten verfügbaren Intensivbetten in der Stadt sind aktuell noch 14 frei.