Corona in Mönchengladbach (Mittwoch, 9. Dezember) : Ein weiterer Todesfall und 61 Neuinfektionen

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist weiter gestiegen. Nach Angaben der Stadt ist eine Pflegeheimbewohnerin mit Covid-19 gestorben.

Die Seniorin, Geburtsjahrgang 1940, habe Vorerkrankungen gehabt, teilte die Stadtverwaltung am Mittwochvormittag mit. Damit ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang der mit der Corona-Pandemie in Mönchengladbach auf 85 gestiegen. Die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage bezifferte die Stadt mit 130,3. Am Dienstag hatte sie noch 133,7 angegeben.

Im Vergleich zum Vortrag sind auch mehr Menschen in der Stadt akut infiziert: 898. Am Dienstag war diese Zahl noch mit 862 angegeben worden. Für diese Entwicklung sind auch 61 Neuinfektionen verantwortlich, die am Mittwochvormittag gemeldet wurden. Die Zahl der Genesenen hat sich bis zu diesem Zeitpunkt von 3221 auf 3245 erhöht.

Von 2171 Menschen, die sich in Quarantäne befinden, wurden am Mittwochvormittag laut Statusbericht der Stadt 72 in Krankenhäusern behandelt, eine Person weniger als am Tag zuvor. In den vier Akutkliniken in der Stadt wurden laut Divi-Intensivregister am Vormittag 21 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut, zehn davon wurden invasiv beatmet. Das Intensivregister verzeichnet nur die Bettenbelegung, nicht aber die Herkunft der Patienten; die Mönchengladbacher Krankenhäuser behandeln auf ihren Intensivstationen immer wieder auch Covid-Patienten aus Nachbarkommunen.