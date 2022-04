Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 24. April 2022) : Ein Todesfall und 525 Neuinfektionen

Am Wochenende sind viele positive Corona-Nachweise bei Mönchengladbachern übermittelt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Am Wochenende ist der 328. Todesfall eines Mönchengladbachers im Zusammenhang mit Corona übermittelt worden. Die aktuellen Werte zur Pandemie im Überblick.

Am Wochenende veröffentlicht die Stadt Mönchengladbach keinen Corona-Statusbericht mehr. Aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) geht allerdings hervor, dass ein weiterer Corona-Toter in der Vitusstadt zu beklagen ist. Damit sind seit Beginn der Pandemie 328. Mönchengladbacher mit oder an Covid-19 gestorben.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in der Stadt liegt laut RKI am Sonntag, 24. April, bei 61.204. Am Freitag bezifferte das städtische Gesundheitsamt diesen Wert noch mit 60.679. Folglich sind über das Wochenende 525 Neuinfektionen registriert worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt laut RKI aktuell bei 707,4. Damit setzt sich der Trend der steigenden Inzidenz fort. Am Freitag lag der Wert den Angaben zufolge bei 694,0, am Donnerstag bei 623,5 und am Mittwoch bei 538,0.

Bundesweit sind in den vergangenen sieben Tagen 807 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert worden. Der Landesschnitt liegt mit 772,4 niedriger.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Sonntag, 24. April, 12.18 Uhr) sechs Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Keiner davon wird invasiv beatmet. Acht der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 9,8 Prozent. Landesweit sind 14,2 Prozent der Betten (726 von 5101) nicht belegt.

(capf)