Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (8. Februar 2021) : Drei weitere Corona-Todesfälle und zwölf Neuinfektionen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Montagmorgen drei weitere Corona-Todesfälle bestätigen müssen. Der Inzidenzwert in Mönchengladbach liegt derweil knapp unter 50.

Zwei Patienten (Jahrgang 1935 und 1967) verstarben im Krankenhaus, eine weitere Patientin (Jahrgang 1936) im Altersheim. Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach 178 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.

Aktuell sind 671 (Vortag: 677) Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt verzeichnete am Montag, 8. Februar, zwölf neue positive Nachweise. Seit März wurde das Virus bei 7204 (Vortag: 7192) Personen nachgewiesen. Davon sind 6355 (Vortag: 6340) Personen bereits genesen. Aktuell befinden sich 1753 (Vortag: 1778) Personen in Quarantäne, davon werden 54 im Krankenhaus behandelt.