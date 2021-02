Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 28. Februar) : Drei neue Todesfälle, aber Inzidenz sinkt

Die Zahl der Neuinfektionen in Mönchengladbach ist wieder leicht gesunken. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach Weitere drei Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Wochenende (27./ 28. Februar) leicht gesunken.

Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Corona-Pandemie in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gestorben sind, ist am Wochenende auf 194 gestiegen. Das städtische Gesundheitsamt meldete drei neue Todesfälle: Eine Patientin (Jahrgang 1944) und zwei Patienten (Jahrgang 1941 und 1946) starben demnach im Krankenhaus an Covid-19.