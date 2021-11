Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Wochenende, 20. und 21. November 2021) : Drei Tote nach Corona-Infektion

Mönchengladbach Bei allen drei Personen waren Vorerkrankungen bekannt. Ein Mann starb im Krankenhaus, zwei Personen im Altenheim. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 124.

Drei weitere Menschen sind in Mönchengladbach im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das meldete das Gesundheitsamt der Stadt am Wochenende. Ein Patient (Jahrgang 1962) starb im Krankenhaus. Zwei weitere Personen

(Jahrgang 1928 und 1937) starben in einem Altenheim. Bei allen waren Vorerkrankungen bekannt, hieß es seitens der Stadt. Seit Beginn der Pandemie verstarben 254 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 in Mönchengladbach.

124 neue positive Nachweise mit dem Corona-Virus meldete das Gesundheitsamt über das Wochenende (20./21. November, Stand 10 Uhr). Am Sonntag waren aktuell 911 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 15.877 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 14.712 Personen nicht mehr infektiös. Am Sonntag befanden sich 1114 Personen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts am Wochenende bei 172,5.