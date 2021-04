Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Mittwoch, 28. April) : Drei Todesfälle, 92 Neuinfektionen

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Mittwoch, 28. April)

Die Zahl der Neuninfektionen ist in Mönchengladbach wieder stark gestiegen. Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt hat für Mittwoch drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Die Zahl der Neuinfektionen in Mönchengladbach ist zudem wieder stark gestiegen.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Patienten (Jahrgang 1930, 1937 und 1939) verstarben laut Stadt mit Vorerkrankungen im Krankenhaus. Es sei kein Pflegeheim betroffen. Seit Beginn der Pandemie verstarben 221 Menschen mit oder an Covid-19 in Mönchengladbach.

Am Mittwochmorgen (Stand: 10 Uhr) waren laut Mitteilung der Stadt 903 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. 92 neue positive Nachweise kamen hinzu.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 9731 (Vortag: 9639) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 8607 (Vortag: 8585) Personen nicht mehr infektiös. 3229 (Vortag: 3178) Personen waren in Quarantäne, davon wurden 42 im Krankenhaus behandelt. Laut Divi-Intensivregister waren elf Covid-19-Patienten zur Behandlung auf den Intensivstationen, fünf mussten invasiv beatmet werden. Zehn von 85 Betten waren am Vormittag noch frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht auf 152,1 gesunken – am Vortag hatte sie noch 157,5 betragen. Trotzdem liegt die Inzidenz den zweiten Tag in Folge über 150. Ist das an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Fall, ist mit zusätzlichen Einschränkungen zu rechnen.