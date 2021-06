Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 24. Juni 2021) : Drei Neuinfektionen, Inzidenz stabil

Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag drei Neuinfektionen in Mönchengladbach. Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt meldet am Donnerstag drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Die Inzidenz bleibt stabil, die Lage in den Krankenhäusern entspannt.

Am Donnerstag (Stand: 9 Uhr) verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt wie am Vortag drei Neuinfektion mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Laut Meldung sind damit aktuell noch 72 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf einen Wert von 6,5, am Vortag lag der Wert bei 6,1.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 10.986 (Vortag: 10.983) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.682 (Vortag: 10.669) Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 410 (Vortag: 450) Personen in Quarantäne.

Nach Meldung der Stadt befindet sich aktuell kein Covid-Patient in einem der Mönchengladbacher Krankenhäuser.