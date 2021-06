Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 23. Juni 2021) : Drei Neuinfektionen, Inzidenz sinkt unter 10

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt meldet am Mittwoch drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Die Inzidenz sinkt erstmals seit neun Monaten unter die 10er-Marke.

Am Mittwoch (Stand: 8 Uhr) verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt drei Neuinfektion mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. An den beiden Vortagen hatte es jeweils keine neuen Nachweise gegeben. Laut Meldung sind damit aktuell noch 82 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.