Corona in Mönchengladbach (Montag, 12. Oktober) : Drei Neuinfektionen bis Montagmorgen

Mönchengladbach Der Wert der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist in Mönchengladbach bis Montagmorgen auf 26,8 gesunken. Das Gesundheitsamt registrierte drei neue Fälle.

Am Wochenende war die Zahl der Neuinfektionen mit 17 am Samstag und 18 am Sonntag erheblich höher gewesen. Der Sieben-Tage-Wert kletterte am Sonntag auf 29,9.