Corona-Zahlen für Mönchengladbach (20. März 2022) : Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Mönchengladbach Drei Senioren sind im Krankenhaus gestorben, teilte das Gesundheitsamt am Sonntag mit. Damit ist die Zahl der Gladbacher, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, auf 300 Personen gestiegen.

Außerdem wurden am Samstag und Sonntag 1016 neue positive Nachweise auf das Coronavirus bekannt, teilte die Stadt mit. Damit waren am Sonntag insgesamt 4155 Personen in Mönchengladbach aktuell mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag mit 1065,6 an. Nur zwölf Städte oder Kreise in NRW hatten am Sonntag einen niedrigeren Wert laut RKI. Die bundesweite Inzidenz lag am Sonntag bei 1708,7. In Nordrhein-Westfalen hat es 1415,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gegeben.