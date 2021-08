Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 30. August) : Drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

399 Corona-Fälle sind laut Robert-Koch-Institut in den vergangenen sieben Tagen in Mönchengladbach gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Mönchengladbach Nur wenige Corona-Infizierte müssen in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt werden. Täglich werden aber weitere Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz bleibt landesweit hoch.

827 Personen sind in Mönchengladbach aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen (Stand: 9 Uhr). Demnach seien 33 neue positive Nachweise verzeichnet worden. 1474 Personen sind aktuell in Quarantäne.