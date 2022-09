Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 2. September 2022) : Drei Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen

Mönchengladbach Die Corona-Werte in der Stadt unterliegen derzeit nur geringen Schwankungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt langsam, täglich werden mehr als 100 Neuinfektionen nachgewiesen. Der Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) nun bei 344,3. Am Vortag wurde der Wert mit 353,9 beziffert – und war zuvor täglich um ein paar Punkte gesunken (359,7 am Dienstag, 355,1 am Mittwoch). Der Bundes- und der Landesschnitt liegen aber weiterhin niedriger. Für ganz Deutschland beziffert das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 234,4 (Vortag: 237,3) und für NRW mit 288,1 (Vortag: 296,9). Den höchsten Wochen-Wert im Land weist der Landkreis Euskirchen (Inzidenz von 481,1) auf – und den niedrigsten der Kreis Olpe (144,0).