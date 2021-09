Corona-Schutz in Mönchengladach : So geht’s mit den Impfungen weiter

Mönchengladbach Das Impfzentrum im Nordpark schließt. Aktionen zur Immunisierung werden in Mönchengladbach aber weiterhin angeboten. Eine Übersicht.

Das Impfzentrum im Nordpark schließt zum 30. September seine Pforten. Geimpft werden muss aber weiterhin. Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) liegt die Quote der vollständig geimpften Personen in Mönchengladbach bei 65,62 Prozent. Wie also erhalten die Menschen künftig ihre Dosis? Und wie sieht es mit der Auffrischung aus?

Impfen in Arztpraxen Das Impfangebot wird von den niedergelassenen Ärzten aufrechterhalten. Wer noch nicht oder noch nicht vollständig gegen das Corona-Virus geimpft ist, kann sich also weiterhin an seinen Hausarzt oder eine andere Arztpraxis wenden und dort einen Termin vereinbaren. In Mönchengladbach bieten nach Angaben der Stadt mehr als 50 Praxen die Coronaschutzimpfung an. Eine Übersicht der Impfpraxen bietet die KV auf ihrer Webseite (https://coronaimpfung.nrw/impfzentren/impfregister) an.