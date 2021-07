Wieder schärfere Corona-Regeln in Mönchengladbach : Diese Auswirkungen hat die steigende Inzidenz

Impfungen sind in Mönchengladbach beim Hausarzt, im Impfzentrum und bei den mobilen Impfteams in den Stadtteilen möglich. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach In Mönchengladbach ist die Zehnermarke geknackt. Landesweit ist das schon länger der Fall. Deshalb gibt’s jetzt schärfere Regeln. Die Übersicht.

Die Inzidenzstufe 0 sollte es möglich machen: möglichst wenig Beschränkungen, Großveranstaltungen, Schützenfeste und Feiern in Clubs. Jetzt aber wird klar: Die Lockerungen sind nicht von langer Dauer. Die Zahl der Infizierten und die Sieben-Tage-Inzidenz sind so hoch wie zuletzt vor einem Monat. Es gibt einen Aufwärtstrend – und das landesweit. Da die Inzidenz in NRW seit geraumer Zeit über 10,0 liegt, gilt ab heute die Landesinzidenzstufe 1.

Folgen der Inzidenzstufe 1 In Mönchengladbach ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag erstmals seit Einführung der Inzidenzstufe 0 über die Zehnermarke gestiegen. Damit gehen nicht unmittelbar verschärfte Corona-Regeln einher. Vielmehr greifen diese Regeln erst, wenn der Wert für acht Tage infolge über 10,0 liegt – und dann am übernächsten Tag. In Mönchengladbach wäre das frühestens am 1. August. Da aber Lockerungen an die Landesinzidenz geknüpft sind, treten ab heute wieder Schutzmaßnahmen in Kraft.

Vor zwei Wochen konnte im Club Graefen noch eine Party steigen. Das geht jetzt nicht mehr. Foto: Sascha Rixkens

Info So ist die Corona-Lage in Mönchengladbach Infizierte Am Sonntagmorgen meldete das Gesundheitsamt 13 Neuinfektionen. Aktuell sind damit 56 Personen infiziert und 112 Personen in Quarantäne. Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 14,2. Impfungen In Mönchengladbach sind (Stand: 23. Juli) insgesamt 289.515 Impfungen durchgeführt worden – davon 177.006 Erst- und 129.623 Zweitimpfungen.

So greift wieder eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen – nicht nur im ÖPNV und Einzelhandel, sondern auch in Gaststätten (außer am Sitzplatz), in Museen oder bei Gottesdiensten. Ausnahmen gelten dann, wenn es feste Sitz- oder Stehplätze gibt. Darüber hinaus darf im Einzelhandel wieder maximal ein Kunde je angefangener zehn Quadratmeter Verkaufsfläche in den Laden. In der Gastronomie müssen die Beschäftigten mit Kundenkontakt wieder Maske tragen und sich regelmäßig testen. Und es müssen wieder Abstandsregeln eingehalten und die Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden. Auch bei Kulturveranstaltungen mit 500 und mehr Teilnehmern sind wieder ein Test-, Impf- oder Genesungsnachweis einzuholen und der Mindestabstand zu gewährleisten.

Nachdem die Clubs etwa in der Altstadt jüngst alles in Bewegung gesetzt haben, um wieder zu öffnen, ist der Betrieb im Innenbereich bis vorerst 27. August nicht mehr möglich. Und auch Volks- und Schützenfeste (am Wochenende marschierten noch die Schützen in Windberg) sind vorerst nicht mehr zulässig. Bei privaten Partys mit mehr als 50 Personen müssen die Teilnehmer wieder geimpft, genesen oder getestet sein.

Im Einzelhandel ist die maximale Kundenzahl wieder abhängig von der Größe der Verkaufsfläche. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Impfen in Mönchengladbach Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird das Impfen in den Stadtteilen fortgesetzt. Bei den mobilen Impfaktionen vergangene Woche haben sich mehr als 600 Menschen immunisieren lassen. Um weitere Leute zu erreichen, sind die Impfteams diese Woche wieder unterwegs: Sie impfen am Mittwoch, 28. Juli, von 11 bis 19 Uhr in der Hochschule Niederrhein, Rheydter Straße 277 (Fachbereich Ökotrophologie, Gebäude O, Raum E 06 und E 07), und am Freitag, 30. Juli, von 11 bis 19 Uhr am Wohnkaufhaus Schaffrath, Theodor-Heuss-Straße 99. Die Aktionen richteten sich an alle Personen ab 16 Jahren.